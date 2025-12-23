Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 23.12.2025

Polizei Eschwege

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Eine 79-Jährige aus Waldkappel ist am Montag Opfer eines Diebstahls geworden. Die Frau war um 11.15 Uhr zum Einkaufen im REWE-Markt in der Straße "Stockwiese" in Waldkappel. In dem Markt wurde der Dame während des Einkaufs ein Stoffbeutel mit der Geldbörse geklaut. Darin enthalten waren u.a. ein Bargeldbetrag, sowie eine EC-Karte, der Ausweis und eine Krankenversicherungskarte. Hinweise zu dem Diebstahl unter 05651/925-0.

Drogentest bei Autofahrer verläuft positiv; Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei in Eschwege hat Ermittlungen gegen einen 19-Jährigen aus dem LK Eichsfeld aufgenommen, der mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel in einem Pkw unterwegs gewesen war. Die Beamten kontrollierten den jungen Mann in seinem Fahrzeug am Montagabend gegen 20.50 Uhr in der Reichensächser Straße in Höhe der Esso-Tankstelle. Ein Drogenvortest verlief dann positiv auf Kokain. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Ermittelt wird nun wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen Besitz und Erwerb von Drogen.

Polizei Sontra

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizeistation Sontra in einem aktuellen Fall gegen einen 29-Jährigen. Der aus Waldkappel stammende Mann war von den Beamten am Montag gegen 17.00 Uhr im Auweg auf einem Kleinkraftrad (Roller) angehalten und kontrolliert worden. Wie die Überprüfung ergab, war der 29-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weshalb man ihm die Weiterfahrt untersagte und Ermittlungen aufgenommen hat.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperverletzung, Häusliche Gewalt; Tatverdächtiger leistet Widerstand gegenüber der Polizei

Zu einem Fall von Häuslicher Gewalt wurden die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau am Montagnachmittag gerufen. Um kurz nach 15.00 Uhr schritten die Polizisten bei Beziehungsstreitigkeiten in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hessisch Lichtenau ein, wo ein 52-Jähriger gegenüber einer 47-Jährigen aggressiv geworden war, die Frau massiv bedrohte, schlug und mehrfach nach ihr trat. Im Zuge des Schlichtens und der weiteren polizeilichen Maßnahmen kam es dann seitens des 52-Jährigen zu aggressiven Widerstands- und Angriffshandlungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten, die dabei auch verletzt wurden. Letztlich gelang es den Beamten, den stark alkoholisierten Mann (1,7 Promille Alkohol) festzunehmen und ihm Handschellen anzulegen. Der Aggressor wurde anschließend in den Polizeigewahrsam eingeliefert, eine Blutentnahme bei ihm wurde angeordnet. Ermittelt wird nun gegen den 52-Jährigen wegen Körperverletzung (Häusliche Gewalt) und Bedrohung zum Nachteil der 47-Jährigen, sowie wegen Widerstand/tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Wildunfall

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau erfasste am Montagabend gegen 19.30 Uhr ein Reh, als er auf der K 42 von Rommerode in Richtung Laudenbach unterwegs war. Das Tier lief nach dem Aufprall davon. Der Sachschaden am Auto des Mannes wird auf 2500 Euro beziffert.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Zu den Weinbergen" in Witzenhausen ist ein geparkter, dunkelblauer VW Golf durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Beschädigt wurde das Heck des Fahrzeugs, vermutlich beim Ein-bzw. Ausparken. Der Schaden ist noch nicht abschließend beziffert. Ereignet hat sich der Unfall zwischen Sonntag 18.00 Uhr und Montag 13.20 Uhr. Hinweise zum Verursacher unter 05542/9304-0.

Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum gefahren

Zu einem Alleinunfall ohne Fremdeinwirkung kam es am Montag gegen 13.30 Uhr auf der B 451. Eine 19-Jährige aus Großalmerode befuhr zur besagten Uhrzeit mit ihrem Pkw die B 451 von Hundelshausen in Richtung Trubenhausen. Noch in der Ortslage von Hundelshausen, etwa 50 Meter vor dem Ortsausgang, kam die 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam dann im Straßengraben zum Liegen. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste aus dem Graben gehoben und abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Pkw (wirtschaftlicher Totalschaden; Pkw Mercedes) wird mit 30.000 Euro angegeben. Die 19-Jährige wurde von Rettungskräften vor Ort behandelt und mit leichten Verletzungen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zwecks Reinigung der Fahrbahn an der Unfallstelle im Einsatz.

Schaden beim Wenden verursacht

Ein 49-jähriger Autofahrer hat am Montag um 12.26 Uhr einen Schaden verursacht, als er in der Straße "In der Aue" in Witzenhausen wenden wollte. Der Mann war von der Südbahnhofstraße kommend in Richtung "Am Stieg" unterwegs, touchierte dann bei einem Wendevorgang eine Begrenzungsanlage (Geländer) einer Garagenanlage. Der Pkw ist mit 2100 Euro, die Begrenzungsanlage mit 300 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen worden.

Versuchter Diebstahl von Wohnmobilen; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Unter den Weinbergen" in Witzenhausen haben unbekannte Täter versucht, zwei Wohnmobile "kurzzuschließen" und zu klauen. Demnach hatten sich die Täter Zugang zu dem Gelände eines dortigen Auto- und Gartenhandels verschafft und zwei Wohnmobile aufgebrochen. In den Wohnmobilen entfernten die Täter dann jeweils die Verkleidung am Zündschloss, um die Fahrzeuge in der Folge kurzschließen zu können. Dazu kam es letztlich aber nicht. Angerichtet haben die Täter jedoch Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Festgestellt wurde der Vorfall am gestrigen Montag um 12.40 Uhr, die Tatzeit kann allerdings bis letzte Woche Dienstag (16.12.2025) 19.00 Uhr zurückreichen. Hinweise unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

