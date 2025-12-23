POL-ESW: Pressebericht 23.12.2025 -2

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen Eine 79-Jährige aus Waldkappel ist am Montag Opfer eines Diebstahls geworden. Die Frau war um 11.15 Uhr zum Einkaufen im REWE-Markt in der Straße "Stockwiese" in Waldkappel. In dem Markt wurde der Dame während des Einkaufs ein Stoffbeutel mit der Geldbörse geklaut. Darin enthalten waren u.a. ein Bargeldbetrag, sowie eine EC-Karte, der Ausweis und eine Krankenversicherungskarte. Hinweise zu dem ...

