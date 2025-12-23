PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 23.12.2025 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger u. terroristischer Organisationen; weiterer Fall zur Anzeige gebracht; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben an einem Gebäude der Vitos-Klinik in der Carl-Ludwig-Straße in Witzenhausen mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz auf die Hausfassade aufgesprüht. Die Tat ereignete sich zwischen Montag 20.00 Uhr und Dienstag 08.15 Uhr. Der Schaden wird mit 250 Euro angegeben. Hinweise unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 10:37

    POL-ESW: Pressebericht 23.12.2025

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen Eine 79-Jährige aus Waldkappel ist am Montag Opfer eines Diebstahls geworden. Die Frau war um 11.15 Uhr zum Einkaufen im REWE-Markt in der Straße "Stockwiese" in Waldkappel. In dem Markt wurde der Dame während des Einkaufs ein Stoffbeutel mit der Geldbörse geklaut. Darin enthalten waren u.a. ein Bargeldbetrag, sowie eine EC-Karte, der Ausweis und eine Krankenversicherungskarte. Hinweise zu dem ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:58

    POL-ESW: Pressebericht 22.12.2025 -2-

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Zaunfelder am Schlosspark in Eschwege beschädigt; Polizei sucht Zeugen Am Montag ist eine Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Eschweger Polizei erstattet worden, wonach Unbekannte im Bereich des Eschweger Schlossparks mehrere Zaunfelder bzw. Pfähle aus Holz mutwillig beschädigt und abgebrochen haben. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:56

    POL-ESW: Pressebericht 22.12.2025

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege 19-Jähriger auf Kleinkraftrad reagiert nicht auf Anhaltezeichen der Polizei; keine Fahrerlaubnis Die Polizei Eschwege hat strafrechtliche Ermittlungen gegen einen 19-Jährigen aus Sontra aufgenommen, der sich einer Verkehrskontrolle der Polizei entziehen wollte. Am Samstagabend gegen 22.45 Uhr wollten die Beamten den 19-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftrad auf der Niederhoner Straße (B 249) stadtauswärts unterwegs war, kontrollieren. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren