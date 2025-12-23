POL-ESW: Pressebericht 23.12.2025 -2-
Eschwege (ots)
Polizei Witzenhausen
Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger u. terroristischer Organisationen; weiterer Fall zur Anzeige gebracht; Polizei sucht Zeugen
Unbekannte haben an einem Gebäude der Vitos-Klinik in der Carl-Ludwig-Straße in Witzenhausen mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz auf die Hausfassade aufgesprüht. Die Tat ereignete sich zwischen Montag 20.00 Uhr und Dienstag 08.15 Uhr. Der Schaden wird mit 250 Euro angegeben. Hinweise unter 05542/9304-0.
