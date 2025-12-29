Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Tanna (ots)

Am Sonntag, gegen 16.50 Uhr, befuhr der 16-jährige Fahrer eines Leichkraftfahrzeuges die Landstraße aus Unterkoskau kommend in Richtung Tanna. Ausgangs einer Rechtskurve geriet er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Bäumen und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Jugendliche sowie sein 14-jähriger Mitfahrer zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

