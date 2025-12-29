Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 29.12.205 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Einbruchsdiebstahl in Autolackierbetrieb; Polizei sucht Zeugen

Am Montagvormittag stellten die Inhaber einer Autolackiererei im Hessenring in Eschwege einen Einbruch in ihre Räumlichkeiten fest. Unbekannte Täter hatten sich demnach zwischen vergangene Woche Dienstag (23.12.2025) 15.00 Uhr und Montag (29.12.2025) 11.45 Uhr gewaltsam Zugang zu den Büro- und Geschäftsräumlichkeiten des Betriebes verschafft. In den Räumen suchten die Einbrecher nach Wertsachen und ließen dabei eine Kaffeekasse mitgehen. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden beziffert sich auf 500 Euro. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Schaufensterscheibe beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Eschwege ist eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet worden. Demnach haben unbekannte Täter in der Schillerstraße in Eschwege die Schaufensterscheibe eines künftigen Cafe`s auf unbekannte Weise beschädigt. Der Schaden wird mit 200 Euro angegeben. Die Tat ereignete sich am Sonntag zwischen 11.00 Uhr und 22.00 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Zwischen letzter Woche Dienstag (23.12.2025) 12.00 Uhr und Montag (29.12.2025) 10.00 Uhr haben Unbekannte in der Berliner Straße (L 3389) in Witzenhausen-Roßbach bei einem weißen Pkw Hyundai den rechten Vorderreifen zerstochen. Das Auto stand an besagter Örtlichkeit am Straßenrand geparkt, der Schaden beläuft sich auf 70 Euro. Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell