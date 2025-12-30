Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 30.12.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallfluchten; Polizei sucht Zeugen

Am Montag ist zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr ein geparkter Mercedes Benz C 180 im Vorbeifahren durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Mercedes stand zur Unfallzeit in der "Neustadt" (in Höhe Haus Nr. 56) in Eschwege am rechten Fahrbahnrand geparkt. Beschädigt wurde bei dem Pkw der linke Außenspiegel. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Schillerstraße in Eschwege, wo der Besitzer eines grauen VW Sharan am Montag um 15.48 Uhr einen frischen Schaden an der Front seines Autos (Stoßfänger u. Kennzeichenschild) feststellte. Hier beziffert sich der Schaden auf 200 Euro. Hinweise zu den jeweiligen Verursachern nimmt unter 05651/925-0 die Polizei in Eschwege entgegen.

Polizei Witzenhausen

Verkaufsautomat aufgebrochen; Ermittlungen gegen 20-Jährigen aus Hann. Münden

Am Montagabend wurde die Polizei Witzenhausen von dem Betreiber eines Verkaufsautomaten (Eierautomat) über einen Automatenaufbruch in der Ermschwerder Straße in Blickershausen verständigt. Der Betreiber hatte an dem Abend einen 20-Jährigen auf frischer Tat bei dem Aufbruch ertappt und mit anderen Personen verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei letztlich festhalten können. Demnach steht der aus Hann. Münden stammende 20-Jährige im Verdacht, den Automaten gegen 19.05 Uhr mittels eines Schraubendrehers aufgehebelt und das darin vorhandene Münz- uns Scheingeld geklaut zu haben. Gegen den Tatverdächtigen wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Diebstahl von Sandsteinen; Polizei sucht Zeugen

Erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde der Diebstahl einer größeren Menge an Sandsteinen im Wert von 2000 Euro. Der Besitzer hatte den Verlust der Steine aus seinem Garten in der Straße "Am Grabenbach" in Witzenhausen bereits am 18. Dezember festgestellt, der Zeitpunkt des Diebstahls kann jedoch schon einige Wochen zurückliegen aufgrund einer längeren Abwesenheit des Besitzers. Die Polizei in Witzenhausen ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.

