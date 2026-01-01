Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Silvesterbilanz der Feuerwehr Bergheim - Mehrere Kleinbrände und ein Garagenbrand im Bergheimer Stadtgebiet

Bergheim (ots)

Bergheim - Zum Jahreswechsel musste die Feuerwehr Bergheim zwischen 19:00 Uhr am Silvesterabend und 07:00 Uhr am Neujahrsmorgen zu mehreren Kleinbränden ausrücken. Insgesamt war die Feuerwehr 15-mal im Stadtgebiet im Einsatz (Vorjahr: 12). Im selben Zeitraum arbeitete der Rettungsdienst 24 Einsätze ab (Vorjahr: 32), die keinen direkten Bezug zu Silvesterfeierlichkeiten hatten. In einem Fall verhinderte die Feuerwehr ein größeres Feuer an zwei Garagen in Bergheim-Thorr.

Neben einem kleinen Brand einer Mülltonne an der Wöhlerstraße in Bergheim und einem entlaufenen Hund, der seinem Besitzer am Tierheim wieder übergeben werden konnte, verlief der Abend bis zum Jahreswechsel recht ruhig für die Kräfte der Feuerwehr. Nach 0 Uhr dauerte es rund 40 Minuten bis zum ersten Alarm für die Einsatzkräfte. An der Bergheimer Straße in Oberaußem löschten sie zwei Kleinbrände am Straßenrand ab. Daraufhin folgten mehrere Alarmierungen zu kleineren Bränden in Quadrath-Ichendorf, Bergheim und Oberaußem. Alle Einsatzstellen arbeiteten die Kräfte der Einheiten vor Ort zügig ab. Auch ein gemeldeter Gebäudebrand in Rheidt-Hüchelhoven gegen 00:45 Uhr stellte sich glücklicherweise als brennende Mülltonne heraus, die ebenfalls schnell gelöscht wurde.

Gegen 01:45 Uhr erreichte die Kreisleitstelle in Kerpen eine Meldung über eine brennende Garage am Nordring in Thorr. Aufgrund der kleineren Einsatzstellen zuvor waren noch zahlreiche Fahrzeuge der Feuerwehr besetzt. Nach wenigen Minuten trafen die ersten Kräfte in Thorr ein. Brennendes Gestrüpp hatte offensichtlich das Dach zweier Garagen in Brand gesetzt. Die betroffenen Garagen wurden geöffnet. Innerhalb kürzester Zeit hatten die Einsatzkräfte auch dort das Feuer unter Kontrolle, die weiteren Maßnahmen bezogen sich auf Nachlöscharbeiten und Kontrollen.

Auch eine ausgelöste Brandmeldeanlage an einem Objekt an der Dormagener Straße in Niederaußem gegen 02:50 Uhr stellte sich glücklicherweise als Fehlauslösung heraus. Den letzten Einsatz der Nacht arbeiteten die Kräfte der hauptamtlichen Wache gegen 05:20 Uhr am Morgen ab.

Positiv zu erwähnen ist, dass es keine gezielten Angriffe auf Rettungskräfte gab. Auch zwei Einsatzschwerpunkte der vergangenen Jahre, die Wohnparks in Ahe und Zieverich, fielen in diesem Jahr nicht ins Gewicht. Während die Feuerwehr in Ahe keinen Einsatz verzeichnete, brannten an der Otto-Hahn-Straße im Wohnpark Zieverich lediglich zwei Mülltonnen, die ebenfalls ohne größeren Schaden abgelöscht werden konnten. "Das ist eine erfreuliche Entwicklung", sagt der Leiter der Feuerwehr, Torsten Flemm, der sich bei allen Einsatzkräften für ihren Einsatz bedankt. "Während alle anderen feiern, stehen vor allem unsere ehrenamtlichen Feuerwehrleute auch in dieser Nacht bereit."

In der Nacht im Einsatz waren die Einheiten Bergheim, Oberaußem, Quadrath-Ichendorf, Niederaußem, Glesch/Paffendorf, Ahe, Rheidt-Hüchelhoven, Büsdorf und Thorr sowie die hauptamtliche Wache. In allen 15 Fällen kann die Feuerwehr keine Angaben zur Brandursache machen.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell