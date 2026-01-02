Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 02.01.2026

Polizei Eschwege

Gegen Leitplanke gefahren

Einen Schaden von 5000 Euro an seinem eigenen Pkw verursachte ein 24-jähriger Autofahrer aus Göttingen am Donnerstagabend. Der Mann befuhr gegen 19.25 Uhr die B 27 von Eschwege in Richtung in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Auf besagter Strecke kam er dann ohne weitere Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke.

Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Diebstahl; Polizei sucht Zeugen

In der Taschengasse in Niederhone sind unbekannte Täter widerrechtlich in den Flur eines Mehrfamilienhauses eingedrungen und haben dort mehrere Gegenstände (u.a. Wandplakate, Fotorahmen) mutwillig beschädigt und dazu noch einen Schrank und einen Tisch geklaut. Ereignet hat sich das Ganze in der Silvesternacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 01.00 Uhr und 08.00 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Nachbarschaftsstreit eskaliert

Schlichtend eingreifen mussten die Beamten der Polizei Eschwege am Donnerstag gegen 15.40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Bad Sooden-Allendorf. Dort führten bereits länger anhaltende Nachbarschaftsstreitereien am Nachmittag dazu, dass ein 62-Jähriger einen 48-jährigen Hausbewohner gewürgt und geschlagen haben soll. Rettungskräfte wurden ebenfalls hinzugezogen, mussten jedoch nicht tätig werden. Gegen den 62-Jährigen laufen jetzt Ermittlungen wegen Körperverletzung.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 23-jähriger Autofahrer aus Homberg/E. befuhr am Donnerstag um kurz nach 23.00 Uhr mit seinem Pkw in der Ortslage von Hessisch Lichtenau die Spangenberger Straße aus Richtung Retterode kommend in Richtung Leipziger Straße (B 487). In Höhe Einmündung Artilleriestraße kam der Fahrer in einer Linkskurve, aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn, nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überfuhr der 23-Jährige eine Verkehrsinsel und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Am Auto des 23-Jährigen und den Verkehrsreinrichtungen entstand noch unbezifferter Sachschaden.

Snack-Automat beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Silvesternacht, gegen 03.12 Uhr am Donnerstag, einen Snack-Automaten durch Feuerwerk beschädigt. Der betroffene Automat befindet sich in der Berliner Straße in Großalmerode. Hinweise unter 05602/9393-0 an die Polizei in Hessisch Lichtenau.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Eine 60-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf kollidierte am Freitagmorgen mit einem Reh, als sie gegen 04.45 Uhr von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Witzenhausen fuhr. Etwa 200 Meter vor dem Abzweig nach Unterrieden erfasste die Frau das Tier, welches noch an der Unfallstelle verendete. Der Schaden am Auto der Frau beläuft sich auf 700 Euro.

