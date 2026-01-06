Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 06.01.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Von Fahrbahn abgekommen

Um 10:15 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 20-Jährige aus Wanfried mit einem Pkw die Straße "An der Aue" in Hoheneiche. Als sie nach rechts in die Raiffeisenstraße abbiegen wollte, kam sie mit dem Auto auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte dadurch mit einem geparkten Pkw Mercedes. Der Sachschaden wird mit ca. 5500 EUR angegeben.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Auf dem Kaufland-Parkplatz in der Thüringer Straße in Eschwege übersah gestern Nachmittag, um 14:35 Uhr, ein 78-jähriger Eschweger beim Rückwärtsausparken mit seinem Pkw das Auto einer 64-Jährigen aus Witzenhausen und touchierte dieses leicht. Sachschaden: ca. 800 EUR.

Wildunfälle

Um 03:31 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 55-jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die B 452 zwischen Reichensachsen und Hoheneiche. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Um 18:36 Uhr befuhr gestern Abend eine 53-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit ihrem Pkw die L 3243 zwischen Germerode und Abterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend weiter lief. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Illegale Müllentsorgung, unerlaubter Aufenthalt

Beim Kieswerk in der Thüringer Straße in Eschwege wurde gestern Morgen durch mehrere Personen illegal Bauschutt aus einem Pkw heraus abgeladen. Der Pkw wurde durch eine Zeugen am Wegfahren gehindert, so dass die alarmierte Polizei die drei Personen einer Identitätsfeststellung unterziehen konnte. Wie sich herausstellte hatten zwei der Tatverdächtigen keine Ausweispapiere dabei, die erst durch den Fahrzeughalter aus Bayern in den späten Nachmittagsstunden vorgelegt werden konnten. Dabei stellte sich dann heraus, dass sich zwei der drei Personen unbefugt in Deutschland aufhielten, worauf jeweils noch ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet wurde.

Diebstahl eines E-Scooters

Im Lidl-Markt in der Bahnhofstraße in Eschwege wurde am gestrigen Abend ein E-Scooter durch unbekannte Täter entwendet. Der Geschädigte stellte seinen E-Scooter um 19:45 Uhr neben den Pfandautomaten im Vorraum des Marktes ab. Nach ca. 20 Minuten kehrte der Geschädigte vom Einkauf zurück, wo er den Diebstahl feststellen musste. Schaden: 650 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw, Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 20:15 Uhr wurde gestern Abend angezeigt, dass ein Firmenwagen einer Logistik-Firma in Sontra beschädigt wurde. An diesem wurden die Wahlhebel für den Blinker und für den Scheibenwischer abgerissen, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Tatverdächtig soll eine 36-Jährige aus Sontra sein. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass diese zuvor unter Alkoholeinfluss das Fahrzeug gefahren ist. Ein Test ergab einen Wert von ca. 1,2 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 10:44 Uhr übersah gestern Vormittag ein 58-Jähriger aus Hessisch Lichtenau beim Rückwärtsausparken mit seinem Pkw auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Hessisch Lichtenau den Pkw einer 41-Jährigen aus Hessisch Lichtenau. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden an beiden Autos.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Zwischen dem 02.01.26, 16:00 Uhr und dem 03.01.26, 10:12 Uhr wurde auf die Gebäudefassade des Kindergartens "Kesperknirpse" in der Walburger Straße in Witzenhausen mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz aufgesprüht. Dieses wurde dann zu einem späteren Zeitpunkt mit einem weiteren Hakenkreuz mit grüner Farbe übersprüht, wie man am gestrigen Montagmorgen feststellen musste. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Im Zuge einer Verkehrskontrolle im Laubenweg in Witzenhausen (B 80) wurde am gestrigen Abend, um 21:20 Uhr, ein 31-Jähriger aus Hann. Münden in einem Pkw fahrend angehalten und kontrolliert. Es ergab sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel das Auto fuhr. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde.

