Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.01.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 03.01.26, 12:00 Uhr und dem 04.01.26, 03:00 Uhr wurde in der Meißnerstraße in Oberhone ein Pkw Hyundai beschädigt. Der oder die Täter stachen in alle vier Autoreifen ein, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Versuchter Einbruch

Wie gestern angezeigt wurde, versuchten unbekannte Täter in ein Ferienwohnhaus in der Straße "Am Fuchsrain" in Frankershausen einzubrechen. Im Eingangsbereich wurden entsprechende Hebelspuren festgestellt, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Die Tatzeit kann bis Anfang Dezember zurückliegen. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 05:35 Uhr befuhr heute früh ein 61-Jähriger aus Kella mit seinem Pkw die K 3 zwischen Grebendorf und Jestädt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

Um 16:16 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 43-Jähriger aus Malsfeld mit einem Pkw die Retteröder Straße in Hessisch Lichtenau. In einer Kurve verlor er bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über das Auto und prallte mit diesem gegen die dortige Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR.

Polizei Witzenhausen

gegen geparktes Auto gerutscht

Um 10:25 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 59-jähriger Witzenhäuser mit einem Pkw die Straße "Höhenweg" in Hundelshausen. Bei winterlichen Straßenverhältnissen rutschte der Pkw gegen einen geparkten Pkw VW, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

