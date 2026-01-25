PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Serie von Sachbeschädigungen an PKW

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Freitag (23.01.2026) auf Samstag (24.01.2026) wurden im Petersgartenweg und in den umliegenden Straßen in Frankenthal mehrere Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt. Bei den Fahrzeugen wurden überwiegend Beschädigungen an den Außenspiegeln festgestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen!

Wenn ihr Fahrzeug ebenso in der genannten Tatnacht beschädigt wurde oder Sie sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/3130 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Julia Klar
Friedrich-Ebert-Straße 2
67227 Frankenthal
Tel.: 06233 313-0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 24.01.2026 – 07:25

    POL-PDLU: Sachbeschädigung an Pkw

    Frankenthal (ots) - Am 23.01.2026, im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr, wurde die Heckscheibe eines im ruhenden Verkehr stehenden Pkw durch bisher unbekannte Täter eingeschlagen. Das Fahrzeug war in der Mörscher Straße in Frankenthal am rechten Fahrbahnrand geparkt. Es wurde nichts aus dem Auto entwendet, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300EUR. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 23:27

    POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Harthausen (ots) - Am Donnerstagmittag (22.01.2026) gegen 12:35 Uhr ereignete sich an der Einmündung der Hanhofer Straße/Speyerer Straße zur Schönbrückstraße in Harthausen ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Die 62-jährige Fahrerin eines Linienbusses befuhr die Hanhofer Straße und folgte der abknickenden Vorfahrt in Richtung der Speyerer Straße. Ein bislang unbekannter PKW, welcher aus der ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:33

    POL-PDLU: Dudenhofen - Einbruch in Fitnessstudio

    Dudenhofen (ots) - Heute Nacht, gegen 03:50 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Fitnessstudio in der Straße Am Gewerbering ein und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Ein Fenster wurde beschädigt, die Höhe der Schadenssumme ist noch unbekannt. Zeugen, die zu o.g. Zeitraum in der Nähe der Gesundheitswerkstatt verdächtige Wahrnehmungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren