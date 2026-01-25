Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Serie von Sachbeschädigungen an PKW

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Freitag (23.01.2026) auf Samstag (24.01.2026) wurden im Petersgartenweg und in den umliegenden Straßen in Frankenthal mehrere Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt. Bei den Fahrzeugen wurden überwiegend Beschädigungen an den Außenspiegeln festgestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen!

Wenn ihr Fahrzeug ebenso in der genannten Tatnacht beschädigt wurde oder Sie sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/3130 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell