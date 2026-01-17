Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Sachbeschädigung

Speyer (ots)

Am 16.01.2026 gegen 09:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Kaufland Speyer ein geparkter PKW beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen wurde ein Reifen des Fahrzeugs vermutlich mit einem spitzen bzw. stichartigen Werkzeug beschädigt. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Speyer bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

