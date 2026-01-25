Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, 24.01.2026, kam es im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr in der Herzog-Otto-Straße in Schifferstadt zu einem Fall von Vandalismus. Hierbei wurden mehrere geparkte Autos zerkratzt und dadurch beschädigt. Hinweise auf die bislang unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

