POL-PDLU: Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, 24.01.2026, kam es im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr in der Herzog-Otto-Straße in Schifferstadt zu einem Fall von Vandalismus. Hierbei wurden mehrere geparkte Autos zerkratzt und dadurch beschädigt. Hinweise auf die bislang unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

