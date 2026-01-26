Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchdiebstahl in Schule - Zeugen gesucht (21/2501)

Speyer (ots)

Bislang Unbekannte brachen im Zeitraum vom 23.01.2026, 18:00 Uhr, bis zum 25.01.2026, 19:00 Uhr, in die Grundschule im Vogelgesang ein. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Speyer, Telefonnummer 06232 137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell