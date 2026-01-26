PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchdiebstahl in Schule - Zeugen gesucht (21/2501)

Speyer (ots)

Bislang Unbekannte brachen im Zeitraum vom 23.01.2026, 18:00 Uhr, bis zum 25.01.2026, 19:00 Uhr, in die Grundschule im Vogelgesang ein. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Speyer, Telefonnummer 06232 137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 15:35

    POL-PDLU: Sachbeschädigung an mehreren Pkw

    Schifferstadt (ots) - Am Samstag, 24.01.2026, kam es im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr in der Herzog-Otto-Straße in Schifferstadt zu einem Fall von Vandalismus. Hierbei wurden mehrere geparkte Autos zerkratzt und dadurch beschädigt. Hinweise auf die bislang unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per E-Mail ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:18

    POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit manipuliertem E-Bike (15/2401)

    Speyer (ots) - Am Samstagmittag (24.01.2026) wurde durch Polizeibeamte in der Geibstraße der 43-jährige Fahrer eines sogenannten "Fat-Bikes" kontrolliert. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der 43-Jährige sein Gefährt derart verändert hatte, dass dieses nun deutlich schneller fuhr als erlaubt, und dass der Fahrer nicht über die erforderliche ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:18

    POL-PDLU: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht (13/2401)

    Speyer (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, dem 20.01.2026, bis Samstag, dem 24.01.2026, streifte ein bislang unbekanntes Auto in der Großen Greifengasse, zwischen Schwabsgasse und Kleiner Greifengasse, einen dort geparkten roten Hyundai. An dem Hyundai entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Da der Unfallverursacher davonfuhr, ohne sich bei dem Eigentümer oder der Polizei zu melden, sucht die Polizei nun Zeugen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren