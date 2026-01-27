PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Flüchtige Ladendiebe erwischt

Speyer (ots)

Am Montagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, meldete der Ladendetektiv eines Kaufhauses zwei männliche Ladendiebe, die zuvor in dem Geschäft in der Maximilianstraße mehrere Parfums gestohlen hatten und mit einem dunklen Cabrio flüchteten. Eine Polizeistreife stellte das Fluchtfahrzeug in der Herdstraße fest und kontrollierte es. Bei den beiden Insassen handelte es sich um den 46-jährigen Fahrer und 48-jährigen Beifahrer. Im Fußraum des Beifahrers fanden die eingesetzten Polizisten das Diebesgut um Gesamtwert von knapp 1500 Euro. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle verbracht, als Täter identifiziert und anschließend aus den Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

