POL-PDLU: Speyer - E-Scooter-Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Speyer (ots)

Am Montag, gegen 16:20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 22-jährigen E-Scooter-Fahrer im Falkenweg. Bei dem Fahrer stellten sie drogentypische Auffallerscheinungen fest und fanden bei der Durchsuchung des Fahrers fanden die eingesetzten Beamten eine Tablette eines verschreibungspflichtigen Schmerzmittels und ein Tütchen mit Amphetamin. Der Fahrer selbst gab an am Morgen einen Joint geraucht zu haben. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, sowie ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

