Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitsmessungen - Viele Autofahrer zu schnell unterwegs

Waldsee (ots)

Am Montag (26.01.26) im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr führten Einsatzkräfte des PP ELT (Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik) Geschwindigkeitsmessungen an der L533 in Waldsee durch. Insgesamt mussten zwölf Autofahrer angehalten und kontrolliert werden, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. Ein Autofahrer wurde hierbei mit 82 km/h gemessen. Diesem droht nun ein Bußgeld in Höhe von 200EUR und einem Punkt. Ein weiterer Autofahrer muss mit einem Bußgeld von 100 EUR und einem Punkt rechnen, da er während der Fahrt ein Handy bediente. Darüber hinaus stellten die Beamten zwei Kontrollaufforderungen aufgrund nicht mitgeführter Dokumente aus.

Geschwindigkeitsüberschreitungen stellen eine der Hauptunfallursachen für schwere Verkehrsunfälle dar. Ihre Polizei appelliert hiermit an alle Verkehrsteilnehmer, stets mit angemessener Geschwindigkeit zu fahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

