Polizei Wuppertal

POL-W: RS Transporter fährt gegen Laterne

Wuppertal (ots)

Am 14.01.2026, gegen 12:15 Uhr, ereignete sich auf der Ringstraße ein Unfall mit einem Transporter. Ein 67-jähriger Mann war mit einem Ford Transit für einen Personentransport auf der Ringstraße in Richtung Leverkusener Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Am Straßenrand prallte der Ford gegen eine Laterne. Der Fahrgast, eine 80-jährige Frau, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, ebenso, wie der leichtverletzte Fahrer zur ambulanten Behandlung. Der Sachschaden liegt bei circa 12.000 Euro. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

