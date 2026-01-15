PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Transporter fährt gegen Laterne

Wuppertal (ots)

Am 14.01.2026, gegen 12:15 Uhr, ereignete sich auf der Ringstraße ein
Unfall mit einem Transporter.

Ein 67-jähriger Mann war mit einem Ford Transit für einen 
Personentransport auf der Ringstraße in Richtung Leverkusener Straße 
unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der
Fahrbahn abkam. Am Straßenrand prallte der Ford gegen eine Laterne. 

Der Fahrgast, eine 80-jährige Frau, wurde bei dem Unfall schwer 
verletzt und durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein 
Krankenhaus gebracht, ebenso, wie der leichtverletzte Fahrer zur 
ambulanten Behandlung.

Der Sachschaden liegt bei circa 12.000 Euro.

Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu 
Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

