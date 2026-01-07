Polizei Hamburg

POL-HH: 260107-2. Drei Zuführungen nach Verdacht des Handels mit nicht geringen Mengen Kokain in Hamburg-Schnelsen

Tatzeit: 06.01.2026, 17:29 Uhr

Tatort: Hamburg-Schnelsen, Vörn Brook

Am Dienstagabend haben Ermittlerinnen und Ermittler des Drogendezernats (LKA 62) eine Wohnung im Stadtteil Schnelsen durchsucht und dabei eine größere Menge Kokain beschlagnahmt. Drei Männer wurden dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Das LKA 62 erhielt im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift Lübeck (GER Lübeck), bestehend aus der Zollfahndung Hamburg und der Polizei Lübeck, Hinweise auf den mutmaßlichen Transport einer größeren Menge Lösungsmittel zu einer Wohnanschrift im Stadtteil Schnelsen, die im Zusammenhang mit dem Handel von Betäubungsmitteln stehen könnte.

Aufgrund des Verdachts des Handeltreibens mit Kokain erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg über einen Richter einen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung in der Straße Vörn Brook.

Im Zuge der Vollstreckung des Beschlusses, an dem auch Spezialkräfte (LKA 24) unterstützend zum Einsatz kamen, trafen die Beamtinnen und Beamte auf drei Männer (53, 41, 34), die die Wohnung augenscheinlich als Labor nutzten. Darüber hinaus beschlagnahmten die Einsatzkräfte rund 44 Kilogramm Kokain, etwa 4,6 Kilogramm Haschisch sowie diverse Lösungsmittel und Chemikalien.

Die zwei 34- und 53-jährigen Spanier und der 41-jährige Dominikaner wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Sie müssen sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

