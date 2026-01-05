Polizei Hamburg

POL-HH: 260105-3. Mehrere Zuführungen nach versuchtem Wohnungseinbruch in Hamburg-Winterhude

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.01.2026, 03:34 Uhr; Tatort: Hamburg-Winterhude, Baumkamp

Am gestrigen Sonntagmorgen nahmen Polizistinnen und Polizisten nach einem Zeugenhinweis drei Männer vorläufig fest, die mutmaßlich versucht hatten, in eine Wohnung eines Winterhuder Mehrfamilienhauses einzubrechen. Sie wurden der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am frühen Sonntagmorgen drei Männer, die sich bei der Annäherung an das Mehrfamilienhaus plötzlich maskierten. Nachdem sie das Haus betraten, alarmierte die Frau die Polizei.

Beim Eintreffen der ersten Peterwagen flüchtete ein Mann (41, georgischer Staatsangehöriger) zu Fuß und konnte von den Beamtinnen und Beamten nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden.

Im Zuge der Durchsuchung und Umstellung des Mehrfamilienhauses durch Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizeikommissariate 33, 17 und 21 sowie einer Einheit der Landesbereitschaftspolizei Hamburg sprangen zwei Männer aus dem ersten und zweiten Obergeschoss aus Fenstern, um sich offensichtlich der Festnahme zu entziehen. Einsatzkräfte, die das Objekt umstellt hatten, konnten die beiden Flüchtenden (57, 30, ebenfalls Georgier) unmittelbar vorläufig festnehmen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen in Tatortnähe geparkten Skoda. Bei der Durchsuchung des Pkw stellten die Polizistinnen und Polizisten Beweismittel und im weiteren Verlauf den Skoda als Tatmittel sicher.

Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte in dem Mehrfamilienhaus an einer Wohnungseingangstür Manipulationen am Schließzylinder fest.

Der Dauerdienst des Landeskriminalamts (LKA 26) übernahm am Sonntag die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen und ordnete die erkennungsdienstliche Behandlung der Tatverdächtigen an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Georgier dem Untersuchungsgefängnis Hamburg überstellt. Ein Haftrichter erließ inzwischen Haftbefehl gegen alle Männer.

Das Landeskriminalamt für Spezielle Einbruchskriminalität (LKA 19 "Castle") führt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell