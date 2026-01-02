Polizei Hamburg

POL-HH: 260102-4. Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger aus Hamburg-Eidelstedt

Zeit: seit 28.12.2025, 18:00 Uhr; Ort: Hamburg-Eidelstedt, Pinneberger Chaussee

Seit vergangenem Sonntag wird die 17-jährige Sudenaz Milenova aus dem Stadtteil Eidelstedt vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verließ die Jugendliche ihre Wohnanschrift, um nach eigenen Angaben den Eidelstedter Platz aufzusuchen und sagte zu, etwa 30 Minuten später wieder zu Hause zu sein. Nachdem sie nicht wie verabredet nach Hause kam, informierte die Mutter die Polizei.

In den darauffolgenden Tagen bestand noch vereinzelt telefonischer Kontakt (Videocalls) von mehreren Familienangehörigen mit der Vermissten. Dazu ergaben die Ermittlungen einen Hinweis auf einen möglichen Aufenthaltsort von Sudenaz in der Friesenstraße im Stadtteil Hammerbrook.

Das Mädchen soll nicht altersadäquat geistig entwickelt sein, jedoch orientiert und mit der Nutzung des ÖPNV vertraut sein.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu ihrem Auffinden geführt haben, hat heute ein Amtsrichter einen Beschluss zu einer Öffentlichkeitsfahndung mit einem Lichtbild erlassen.

Die 17-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

- scheinbares Alter 17 Jahre - dickliche Statur - etwa 155 - 160 cm groß - lange, schwarze Haare - bekleidet mit einem schwarzen Mantel, einer blauen Jeans und weißen Turnschuhen

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Eimsbüttel (LKA 134) hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie Sudenaz sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

