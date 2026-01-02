Polizei Hamburg

POL-HH: 260102-3. Vermisstenfahndung nach elfjährigem Jungen aus Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Zeit: seit 01.01.2026, 15:00 Uhr; Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Rotenhäuser Straße

Seit dem gestrigen Neujahrstag wird der elfjährige Felipe Leonardo Gimenez-Berisha aus dem Stadtteil Wilhelmsburg vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen nach verließ der Junge am Nachmittag mit seinem Bruder unerkannt seine derzeitige Wohnanschrift und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Der Bruder wohnt nicht mit dem Vermissten in der gleichen Wohneinrichtung und hatte ihn zuvor unangekündigt besucht.

Felipe soll nicht altersadäquat geistig entwickelt sein und zudem weder lesen noch schreiben können. Da die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu seinem Auffinden geführt haben, hat heute ein Amtsrichter einen Beschluss zu einer Öffentlichkeitsfahndung mit einem Lichtbild erlassen.

Zudem kann der Junge wie folgt beschrieben werden:

- scheinbares Alter 12 Jahre - dickliche Statur - etwa 150 cm groß - schwarze Haare - bekleidet mit einem Godzilla-T-Shirt, einer schwarzen Bomberjacke, einer schwarzen oder grauen Hose

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Harburg (LKA 181) hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Kindes geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie Felipe sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

