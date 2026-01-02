Polizei Hamburg

POL-HH: 260102-2. 83-Jähriger bei Verkehrsunfall in Hamburg-Rothenburgsort lebensgefährlich verletzt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 02.01.2026, 10:25 Uhr

Unfallort: Hamburg-Rothenburgsort, Billstraße

Heute Morgen ist ein 83-Jähriger bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfall-Teams der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VUT) zufolge befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Lkw die Billstraße in Richtung Billhorner Deich. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es kurz vor der Bahnunterführung zu einer Kollision mit einem 83-jährigen Mann, der nach bisherigen Erkenntnissen seinen am Straßenrand geparkten Pkw von Schnee befreite.

Der Senior wurde durch die Kollision lebensgefährlich verletzt und unter Notarztbegleitung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Schwerlastgruppe der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) unterstützte die Beamtinnen und Beamten des VUT bei der Unfallaufnahme. Zudem zogen die Einsatzkräfte einen Sachverständigen hinzu.

Die Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder anderweitige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 040/ 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell