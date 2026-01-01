Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Balkonbrände und einige kleine Feuer in der Silvesternacht - Feuerwehr und Rettungsdienst ziehen Bilanz

Dortmund

Zwischen 23:00 Uhr und 6:00 Uhr zählte die Einsatzleitstelle ca.40 silvesterbedingte Rettungsdiensteinsätze. Darunter fielen Verletzungen durch Feuerwerkskörper, alkoholbedingte Stürze oder Körperverletzungen aufgrund von Auseinandersetzungen. Schwerwiegende Verletzungen durch Feuerwerkskörper sind nicht bekannt.

Die Feuerwehr war mit Kräften der Berufsfeuerwehr und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr insgesamt häufiger alarmiert. Im gleichen Zeitraum wurden etwa 65 Feuer durch Silvesterfeuerwerk gemeldet. Überwiegend waren es brennende Mülleimer, Container oder Sträucher. Zu vermelden sind aber auch mehrere Brände auf Balkonen. Darunter zwei, die einen größeren Kräfteansatz benötigten. Eine Viertelstunde nach dem Jahreswechsel ist die Feuerwehr zu einem Feuer auf einem Balkon im 7.Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Dirschauer Weg im Ortsteil Brünninghausen gerufen worden. Durch die Feuerwehr wurde ein Löschangriff über die Drehleiter eingeleitet, zeitgleich wurde die Brandbekämpfung mit mehreren Atemschutztrupps über das Treppenhaus durchgeführt. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht wurde ein ähnliches Szenario im Ortsteil Scharnhorst gemeldet. In der Noskestraße hat ein Feuer auf dem Balkon auf die angrenzende Wohnung übergegriffen. Auch hier waren mehrere Atemschutztrupps im Einsatz. Drei Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert.

Es gab nur eine Meldung von Gewalt gegen Einsatzkräfte durch Beschuss / Bewurf mit Feuerwerkskörpern. Hierbei haben drei Einsatzkräfte einen Verdacht auf ein leichtes Knalltrauma davon getragen.

