Polizei Hamburg

POL-HH: 251230-2. Vermisstenfahndung nach 13-jährigem Mädchen aus Hamburg-Wandsbek

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 29.12.2025, 20:00 Uhr

Ort: Hamburg-Wandsbek, Wandsedamm

Seit Montagabend wird die 13-jährige Lieka Küstermann aus dem Stadtteil Wandsbek vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Foto nach ihr.

Das Mädchen verließ am gestrigen Abend ihre Wohnanschrift und ist bislang nicht zurückgekehrt. Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden geführt haben und das Mädchen auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, sucht die Polizei nun öffentlich nach der 13-jährigen.

Sie wird wie folgt beschrieben:

- etwa 140 bis 145 cm groß - schlanke Statur - braune Augen - schwarze, lange Haare - "südasiatisches" Erscheinungsbild - gebrochener und geschienter rechter Arm - bekleidet mit einer grünen Winterjacke

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Wandsbek (LKA 154) hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Kindes geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie das Mädchen sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell