Polizei Hamburg

POL-HH: 251229-2. Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Hamburg-Wilhelmsburg

  • Bild-Infos
  • Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 27.12.2025, nachmittags

Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Fährstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos sucht die Polizei Hamburg nunmehr öffentlich nach der 13-jährigen Aaliyah Jolie Fritzenwanker aus dem Stadtteil Wilhelmsburg und bittet um Hin-weise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ die Minderjährige am Samstagnachmittag ihre Wohnanschrift, kehrte jedoch nicht dort-hin zurück. Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen der Polizei nicht zu ihrem Auffinden geführt haben und für sie eine Eigengefährdung angenommen wird, erließ ein Richter einen Beschluss zur öffentlichen Suche nach der Vermissten.

Diese wird wie folgt beschrieben:

   - augenscheinliches Alter: 16 bis 19 Jahre
   - 160 bis 165 cm groß
   - schlank
   - lange, lockige, schwarze Haare
   - zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen 
     Jacke, einem rosafarbenen Pullover sowie schwarzen Schuhen
   - führte eine schwarze Handtasche mit sich

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Harburg (LKA 181) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Kindes geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu mel-den. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte di-rekt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Zim.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

