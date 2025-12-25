Polizei Hamburg

POL-HH: 251225-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 71-Jährigem

Hamburg (ots)

Zeit: 24.12.2025, 15:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Alsterdorf, Maienweg

Die Vermisstenfahndung nach dem 71-jährigen Volker W. ist erledigt. Er wurde heute Nachmittag angetroffen. Zur Ursprungsmeldung siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6185862

Ein Beamter des Polizeikommissariates 34, der bereits am vergangenen Tag an den Fahndungsmaßnahmen beteiligt war, erkannte in seiner Freizeit den 71-jährigen in Hamburg-Langenhorn und sorgte für die weiteren Maßnahmen. Nachdem eine RTW-Besatzung den Gesundheitszustand des Vermissten überprüft hatte, konnte Herr W. in seine Pflegeeinrichtung zurückgebracht werden.

Alle Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.

Veh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell