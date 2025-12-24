Polizei Hamburg

POL-HH: 251224-2. Erledigung einer Öffentlichkeitsfahndung

Hamburg (ots)

Zeit: seit 22.12.2025, 18:00 Uhr

Ort: Hamburg-Bergedorf, Grasredder

Die Vermisstenfahndung nach der elfjährigen Malaika B. aus Bergedorf ist erledigt. Das Mädchen wurde wohlbehalten angetroffen.

Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6185501

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Alle Fahndungsmaßnahmen sind eingestellt.

Veh.

