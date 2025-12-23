Polizei Hamburg

POL-HH: 251223-1. Vermisstenfahndung nach elfjährigem Mädchen aus Hamburg-Bergedorf

Zeit: seit 22.12.2025, 18:00 Uhr

Ort: Hamburg-Bergedorf, Grasredder

Seit Montagabend wird die elfjährige Malaika Bartsch aus dem Stadtteil Bergedorf vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Foto nach dem Mädchen.

Das Kind verließ am gestrigen Abend ihre Wohnunterkunft und ist bislang nicht wieder zurückgekehrt.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zu ihrem Auffinden, sodass nun mit einem Lichtbild öffentlich nach dem Mädchen gesucht wird.

Sie wird wie folgt beschrieben:

- circa 130 cm groß - schlank - Schwarz - dunkle, lange Haare, zu sogenannten Rastalocken frisiert - zuletzt bekleidet mit einer hellbraunen Jacke, einer Stoffhose und schwarzen, geschnürten Winterstiefeln

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Bergedorf (LKA 173) hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Kindes geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie das Mädchen sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

