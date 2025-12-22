PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 1. Festnahme nach mutmaßlich versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Zeit: 20.12.2025, 19:25 Uhr

Ort: Hamburg-St. Pauli, Bernstorffstraße

Samstagabend haben Einsatzkräfte der Polizei einen 36-jährigen Deutschen vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, im Zuge eines Streits eine Frau lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in einer Wohnung im Stadtteil St. Pauli zunächst zu einem Streit, in dessen Verlauf der 36-jährige Bewohner die Frau mit einem Werkzeug lebensgefährlich am Kopf verletzte. Nachdem der 36-Jährige selbst den Notruf verständigt hatte, versorgten alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr die Verletzte in der Wohnung und transportierten sie unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Funkstreifenwagenbesatzungen nahmen den 36-Jährigen vor Ort vorläufig fest.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen am Einsatzort, welche wenig später durch die Mordkommission (LKA 41) in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft übernommen wurden. Die Geschädigte wurde bislang noch nicht eindeutig identifiziert, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der Tatverdächtige wurde gestern nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter vorgeführt, der daraufhin einen Haftbefehl erließ.

Schl.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Patrick Schlüse
Telefon: 040 4286-56215
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

  22.12.2025

