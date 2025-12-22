Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Silvesterböller: Unbekannte beschädigen Briefkästen

Bremerhaven (ots)

Durch den Einsatz von Feuerwerkskörpern sind am späten Sonntagabend, 21. Dezember, in Bremerhaven-Leherheide mehrere Briefkästen eines Mehrfamilienhauses beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.15 Uhr in der Otto-Suhr-Straße. Anwohner hatten einen lauten Knall im Treppenhaus gehört und die Polizei verständigt. Den ersten Ermittlungen zufolge zündeten bislang unbekannte Täter Feuerwerkskörper in der Briefkastenanlage des Hauses. Fünf Briefkästen wurden dabei stark beschädigt. Sämtliche Klappen wurden durch die Explosion abgerissen. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder verdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell