POL-Bremerhaven: Räuber flüchtet ohne Beute

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstagabend, 18. Dezember, kam es in Bremerhaven-Mitte auf dem Weihnachtsmarkt zu einem Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter mehrere Stulpen und Handschuhe von einem Verkaufsstand entwendete. Der Diebstahl wurde von der 20-jährigen Verkäuferin bemerkt, als der Dieb Verpackungen aufriss.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen näherte sich der Täter gegen 18 Uhr dem Verkaufsstand. Dort entwendete er mehrere Paare Stulpen und Handschuhe und versteckte diese in einer Tasche. Als der Täter bemerkte, dass er beobachtet wurde, warf er die Tasche mit den gestohlenen Waren zwischen die Verkaufsständer und lief weg.

Die Verkäuferin machte ihren Chef auf den Diebstahl aufmerksam, welcher in der Tasche die entwendeten Stulpen und Handschuhe fand. Währenddessen kehrte der Täter jedoch zurück, und forderte seine Tasche ein. Schließlich riss dieser am Beutel, sodass die Schlaufe abriss. Letztlich ergriff der Unbekannte dann ohne seine Beute die Flucht.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.

