POL-Bremerhaven: Vermisste 13-Jährige wohlbehalten angetroffen - Aufmerksamer Zeuge gab den Hinweis

Bremerhaven (ots)

Die seit dem 14. Dezember vermisste 13-jährige Tabarak A. aus Bremerhaven-Geestemünde wurde wohlbehalten gefunden.

Ein aufmerksamer Zeuge, der den Suchaufruf der Polizei gesehen hatte, erkannte das Mädchen am heutigen Dienstag, 16. Dezember, und informierte die Behörden.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist hiermit beendet. Wir bedanken uns bei allen, die bei der Suche geholfen haben.

Wer Suchaufrufe in (sozialen) Medien gepostet oder geteilt hat, wird gebeten, diese nun zu löschen.

