POL-Bremerhaven: Fahndungserledigung: Vermisster 20-Jähriger aus Bremerhaven wieder da
Bremerhaven (ots)
Der seit dem 5. Dezember vermisste 20-Jährige aus Bremerhaven-Geestemünde ist am zurückliegenden Wochenende von der Polizei wohlbehalten angetroffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist hiermit aufgehoben. Wir bedanken uns bei allen, die mitgesucht haben. Zudem bitten wir darum, geteilte oder veröffentlichte Fahndungsaufrufe zu löschen. Vielen Dank!
