POL-Bremerhaven: Fahndungserledigung: Vermisster 20-Jähriger aus Bremerhaven wieder da

Bremerhaven (ots) - Gleich zu drei Diebstählen zum Nachteil von Senioren, sogenannten SÄM-Delikten, ist es gestern, 9. Dezember, zwischen 14 und 15 Uhr in den Bremerhavener Stadtteilen Geestemünde, Mitte und Lehe gekommen. In allen Fällen gaben sich zwei Männer als Handwerker aus und behaupteten, dass es Probleme mit der Wasserversorgung im Haus geben würde. Dazu müssten sie die einzelnen Wasserhähne der ...

