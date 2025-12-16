Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bremerhaven: Mann schlägt mit Stein auf Stadthaus-Tür ein - Polizei verhindert weitere Sachbeschädigungen

Bremerhaven (ots)

Am Montagnachmittag, 15. Dezember, gegen 17 Uhr, wurden Beamte des Polizeireviers Lehe auf einen Vorfall aufmerksam, bei dem ein 58-jähriger Bremerhavener mit einem Stein wiederholt auf die Zugangstür des Stadthauses 6 einschlug. Die Polizeibeamten, deren Diensträume sich im Stadthaus befinden, eilten umgehend vor die Tür und forderten den 58-jährigen Bremerhavener auf, den Stein abzulegen. Der Mann kam der Aufforderung nach und wurde zur weiteren Klärung zur Wache gebracht. Während der Befragung gab der Verdächtige an, nach seiner Entlassung aus der Wache weitere Sachbeschädigungen begehen zu wollen. Um eine Eskalation der Situation zu verhindern und weiteren Schaden abzuwenden, nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell