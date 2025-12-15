Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Jugendliche aus Bremerhaven vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven sucht nach der 13-jährigen Tabarak A., die seit Sonntagnachmittag, dem 14. Dezember, vermisst wird. Zuletzt wurde sie um 16 Uhr in Bremerhaven-Geestemünde gesehen.

Die13-Jährige trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine helle Jacke, weiße Hose und weiße Sneaker. Zudem hatte sie eine Papiertüte bei sich. Es wird vermutet, dass sie in Begleitung eines weiteren Mädchens mit dem Zug in Richtung Berlin unterwegs ist.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Tabarak A. geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 bei der Polizei Bremerhaven zu melden oder sich an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

