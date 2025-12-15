Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Jugendliche sprengen Snackautomaten auf

Bremerhaven (ots)

Aufmerksame Zeugen alarmierten am späten Samstagabend, 13. Dezember, gegen 23.50 Uhr die Einsatzkräfte: Sie hatten in Bremerhaven-Leherheide einen lauten Knall gehört und die Plünderung eines Snackautomaten durch vier Jugendliche beobachtet. Die Verdächtigen, zwei Jungen und zwei Mädchen, hatten mutmaßlich den Automaten aufgesprengt und waren dann geflohen. Die Polizei sperrte den Tatort ab und begab sich aufgrund der guten Personenbeschreibung sofort mit mehreren Streifenwagen in die Fahndung. Noch im Nahbereich bemerkte eine Streife zwei Mädchen, auf die die Beschreibung passte. Mit dem Vorwurf konfrontiert, verstrickten sich beide schnell in Widersprüche. Auch Stehlgut fand sich bei ihnen. Die Polizei übergab die Mädchen, 14 und 16 Jahre alt, ihren Erziehungsberechtigten. Die Beamten ermitteln wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und suchen weiter nach den tatverdächtigen Jungen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, diese unter der Rufnummer 0471/953-4444 mitzuteilen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor der Verwendung von insbesondere sogenannter "Polenböller", deren Verwendung extrem gefährlich sein kann. Die Herkunft und Zusammensetzung dieser pyrotechnischen Erzeugnisse sind in der Regel unklar. Das Zünden kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen und hohe Sachschäden verursachen.

