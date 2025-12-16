PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebe schleppen Auto ab - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Dreiste Diebe haben am Montag, 1. Dezember, gegen 11.40 Uhr ein nicht zugelassenes Auto in Bremerhaven-Grünhöfe gestohlen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich ein Mann und eine Frau mit einem silbernen Abschleppwagen Zutritt zum Hinterhof eines Cafés an der Boschstraße. Dort entfernten sie die Kennzeichen eines älteren abgestellten Audi 100, luden das Fahrzeug auf den Transporter und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine aufmerksame Zeugin konnte den Vorfall beobachten und machte ein Foto von dem Abschleppwagen.

Der 46 Jahre alte Eigentümer bemerkte das Verschwinden seines Audi 100 am Donnerstagnachmittag, 4. Dezember und verständigte die Polizei. Der Abschleppwagen ist silberfarben und weist eine auffällige, gelbe, rechteckige Folierung an der Fahrertür auf.

Die Polizei Bremerhaven konnte die Tatverdächtigen und das Tatfahrzeug nach bisherigen intensiven Ermittlungen noch nicht ausfindig machen. Darum fahnden die Ermittler jetzt mittels Foto nach dem Wagen und bittet Personen, die Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven

