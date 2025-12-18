Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zigarettendieb beißt Mitarbeiter

Bremerhaven (ots)

Am Mittwochmorgen, dem 17. Dezember, kam es gegen 9.30 Uhr in einem großen Verbrauchermarkt an der Rudloffstraße in Bremerhaven-Mitte zu einem Vorfall, bei dem ein bereits wegen früherer Diebstähle mit Hausverbot belegter Mann erneut auffällig wurde.

Die Mitarbeiter des Marktes bemerkten den 19-jährigen Bremerhavener, wie dieser sich gerade zwei Schachteln Zigaretten einsteckte. Als die Angestellten ihn auf den Diebstahl ansprachen, reagierte der Verdächtige sofort aggressiv und schlug um sich. Fünf Mitarbeiter des Marktes konnten den Mann im Gerangel schließlich zu Boden bringen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. In der Auseinandersetzung biss der 19-Jährige einem der Mitarbeiter, einem 28-Jährigen, in den Bauch.

Die bereits alarmierten Polizeikräfte nahmen den Täter zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig fest und brachten ihn in das Gewahrsam.

Gegen den Beschuldigten wird nun wegen räuberischen Diebstahls sowie Hausfriedensbruchs ermittelt.

