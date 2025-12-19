Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall auf der Stresemannstraße: Airbags lösen aus

Bremerhaven (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und zwei beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen, 18. Dezember, in Bremerhaven. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 67-jährige Unfallverursacher gegen 7.50 Uhr in einem VW Golf die Grimsbystraße stadteinwärts. An der Abzweigung zur Stresemannstraße befuhr er zunächst die linke der beiden Rechtsabbiegespuren. Als seine Ampel auf Grünlicht sprang, bog er zunächst in nördliche Richtung in die Stresemannstraße ein, änderte dann jedoch die Richtung und fuhr verkehrswidrig zurück in die Richtung der Geradeausspur, die hier in westliche Richtung verläuft. Hier kollidierte der VW Golf mit dem Honda einer 54-Jährigen. Der Wagen des Unfallverursachers drehte sich durch den Zusammenstoß um die eigene Achse und blieb mitten auf der Fahrbahn stehen. Der 67-Jährige blieb unverletzt, sein leicht beschädigter Wagen war weiterhin fahrbereit. Hingegen entstanden am Honda der 54-Jährigen erhebliche Schäden, sodass dieser abgeschleppt werden musste. Unter anderem lösten die Airbags aus. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde von einer Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr Bremerhaven erstversorgt. Die Polizei nahm den Unfall auf und regelte den Verkehr. Aufgrund der vor Ort befindlichen Baustelle und des morgendlichen Berufsverkehrs kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

