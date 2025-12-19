PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall auf der Stresemannstraße: Airbags lösen aus

Bremerhaven (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und zwei beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen, 18. Dezember, in Bremerhaven. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 67-jährige Unfallverursacher gegen 7.50 Uhr in einem VW Golf die Grimsbystraße stadteinwärts. An der Abzweigung zur Stresemannstraße befuhr er zunächst die linke der beiden Rechtsabbiegespuren. Als seine Ampel auf Grünlicht sprang, bog er zunächst in nördliche Richtung in die Stresemannstraße ein, änderte dann jedoch die Richtung und fuhr verkehrswidrig zurück in die Richtung der Geradeausspur, die hier in westliche Richtung verläuft. Hier kollidierte der VW Golf mit dem Honda einer 54-Jährigen. Der Wagen des Unfallverursachers drehte sich durch den Zusammenstoß um die eigene Achse und blieb mitten auf der Fahrbahn stehen. Der 67-Jährige blieb unverletzt, sein leicht beschädigter Wagen war weiterhin fahrbereit. Hingegen entstanden am Honda der 54-Jährigen erhebliche Schäden, sodass dieser abgeschleppt werden musste. Unter anderem lösten die Airbags aus. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde von einer Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr Bremerhaven erstversorgt. Die Polizei nahm den Unfall auf und regelte den Verkehr. Aufgrund der vor Ort befindlichen Baustelle und des morgendlichen Berufsverkehrs kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 11:25

    POL-Bremerhaven: Räuber flüchtet ohne Beute

    Bremerhaven (ots) - Am Donnerstagabend, 18. Dezember, kam es in Bremerhaven-Mitte auf dem Weihnachtsmarkt zu einem Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter mehrere Stulpen und Handschuhe von einem Verkaufsstand entwendete. Der Diebstahl wurde von der 20-jährigen Verkäuferin bemerkt, als der Dieb Verpackungen aufriss. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen näherte sich der Täter gegen 18 Uhr dem Verkaufsstand. ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 12:25

    POL-Bremerhaven: Zigarettendieb beißt Mitarbeiter

    Bremerhaven (ots) - Am Mittwochmorgen, dem 17. Dezember, kam es gegen 9.30 Uhr in einem großen Verbrauchermarkt an der Rudloffstraße in Bremerhaven-Mitte zu einem Vorfall, bei dem ein bereits wegen früherer Diebstähle mit Hausverbot belegter Mann erneut auffällig wurde. Die Mitarbeiter des Marktes bemerkten den 19-jährigen Bremerhavener, wie dieser sich gerade zwei Schachteln Zigaretten einsteckte. Als die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren