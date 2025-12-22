PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 251222-4. Zeugenaufruf nach mutmaßlicher Hasskriminalität in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 19.12.2025, 18:05 Uhr

Tatort: Hamburg-Bramfeld, Bramfelder Dorfplatz

Eine 57 Jahre alte Frau hat am Freitagabend eine andere Frau tätlich angegriffen und im weiteren Verlauf aus mutmaßlich rassistischer Motivation beleidigt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll sich eine Frau in Begleitung eines Kindes auf dem Bürgersteig befunden haben, als ihr die 57-Jährige entgegenkam und ihr unvermittelt gegen den Kopf schlug und zudem das Kind bedrohte. Die bislang unbekannte Geschädigte setzte anschließend ihren Weg fort.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Situation, verfolgte die Angreiferin und alarmierte zeitgleich die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten konnten die 57-Jährige kurz darauf antreffen. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung leistete die Frau Widerstand, der durch Anwendung einfacher körperlicher Gewalt beendet werden konnte. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Das für Hasskriminalität zuständige Landeskriminalamt für Staatsschutzdelikte (LKA 73) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang werden Personen, die Hinweise zum Geschehen geben können - insbesondere die Frau, die von der Tatverdächtigen angegangen worden ist - gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

