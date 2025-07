Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch

Schifferstadt (ots)

In der Zeit vom 13.07. bis zum 15.07.2025 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Frisörgeschäft in der Salierstraße einzubrechen, indem sie die Eingangstür aufbrechen wollten. An der Eingangstür des Salons entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell