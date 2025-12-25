Polizei Hamburg

POL-HH: 251225-1. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 71-jährigen Mann

Hamburg (ots)

Zeit: 24.12.2025, 15:30 Uhr

Ort: Hamburg-Alsterdorf, Maienweg

Die Polizei Hamburg sucht öffentlich mit einem Lichtbild nach dem 71-jährigen Volker Wielgosch. Er gilt seit dem gestrigen Tag gegen 15:30 Uhr als vermisst.

Nach den vorliegenden Erkenntnissen hat Herr Wielgosch seine Pflegeeinrichtung im Maienweg gegen 15:30 Uhr am Heiligabend verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Antreffen des Mannes, der orientierungslos sein dürfte. Daher wurde heute vom Polizeipräsidenten eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Zur Beschreibung des 71-Jährigen ist bekannt: - etwa 175-180 cm groß und schlanke Statur - hat eine Halb-Glatze und einen Dreitagebart - bekleidet mit einer roten Strickjacke, dunkelblauer Jeanshose und beigen Schuhen - hat einen auffallend langsamen und unsicheren Gang

Die Ermittlungen werden derzeit vom Kriminaldauerdienst geführt.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Sollten Sie den Senior auf der Straße sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

