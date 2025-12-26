PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HH: 251226-1. Zeugenaufruf nach Sexualdelikt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.12.2025, 06:10 Uhr

Tatort: Hamburg-St.Pauli, Hopfenstraße

Die Polizei Hamburg sucht Zeugen, nachdem es durch einen bislang unbekannten Täter im Bereich St. Pauli zu einem sexuell motivierten Übergriff kam. Das Fachkommissariat für Sexualdelikte (LKA 42) führt die Ermittlungen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zufolge war die 29-jährige Geschädigte auf dem Weg nach Hause, als der Unbekannte sich in der Hopfenstraße/Friedrichstraße zunächst bei ihr unterhakte und sie anschließend in der Hopfenstraße Höhe Hausnummer 21 bei dortigen Mülltonnen attackierte, zu Boden brachte und sexuell berührte.

Aufgrund des Abwehrverhaltens der 29-Jährigen ließ der Täter von ihr ab und flüchte in unbekannte Richtung. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

   -	etwa 170-175 cm groß und schlanke Statur -	25-35 Jahre alt -	
Schwarz -	kurze schwarze Haare -	bekleidet mit dunkler Hose und einer
dunklen Jacke, vermutlich Steppjacke mit Kapuze

Die 29-Jährige erstattete daraufhin eine Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen werden nun beim LKA 42 geführt und dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die heute Morgen rund um die Hopfenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

