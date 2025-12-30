Polizei Hamburg

POL-HH: 251230-1. Erreichbarkeit der Polizeipressestelle anlässlich Silvester 2025

Hamburg (ots)

Zeit: 31.12.2025, ab 18:00 Uhr

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Anlässlich der anstehenden Silvesterfeierlichkeiten wird die Polizei Hamburg den Jahreswechsel in der Innenstadt und in den Bezirken auch in diesem Jahr im Rahmen eines großen Einsatzes begleiten.

Einsatzbezogene Presseanfragen werden - beginnend ab morgen, 18:00 Uhr - unter der Telefonnummer 040/4286-66032 beantwortet.

Für Medienauskünfte zur Alltagslage steht wie gewohnt das Lagezentrum der Polizei Hamburg unter der bekannten Rufnummer zur Verfügung.

Im Zuge dessen weist die Polizei Hamburg erneut auf das Feuerwerksverbot rund um die Binnenalster sowie auf dem Rathausvorplatz hin. Demnach ist das Mitführen, Abbrennen und Verwenden von Feuerwerkskörpern (ausgenommen sogenanntes Ganzjahresfeuerwerk) an diesen Örtlichkeiten untersagt.

Darüber hinaus haben die Bezirksämter der Stadt Hamburg auch in diesem Jahr wieder eine Anordnung erlassen, die auf den ordnungsgemäßen Umgang mit Pyrotechnik zum Jahreswechsel abzielt.

Für weitere Informationen wird auf unsere Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6175795, verwiesen.

Zudem hat die Bundespolizeidirektion Hannover die geltende Allgemeinverfügung zum Verbot des Mitführens von gefährlichen Gegenständen dahingehend erweitert, dass für den Zeitraum vom 31.12.2025, 00:00 Uhr, bis zum 01.01.2026, 12:00 Uhr, ein zusätzliches Mitführ- und Abbrennverbot von pyrotechnischen Gegenständen gilt (siehe hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70246/6166791).

Im Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten wird es rund um den Jungfernstieg (Neustadt/Altstadt), im Bereich der nördlichen Hafenrandstraßen (St. Pauli/Neustadt) sowie im Überseequartier (HafenCity) zu Straßensperrungen kommen. Nähere Informationen sind hier: https://www.hamburg.de/verkehr/stau-und-baustellen/polizeimeldungen-414586 zu finden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell