POL-HH: 260102-1. Zivilfahnder erkennen mutmaßlichen Kfz-Aufbrecher in Hamburg-Altstadt wieder - Zuführung

Tatzeit: 30.12.2025, 16:59 Uhr

Tatort: Hamburg-Altstadt, Raboisen

Am Dienstagnachmittag haben Polizeikräfte einen Mann vorläufig festgenommen, der verdächtig ist, mehrere Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen begangen zu haben. Die Ermittlungen führt das Einbruchsdezernat der Region Mitte I (LKA 112).

Zivilfahnderinnen und -fahnder des Polizeikommissariats 14 (PK 14) bemerkten einen Mann, der sich in auffälliger Weise einem geparkten Fahrzeug näherte, zunächst dessen Kofferraum öffnete und sich anschließend neben die zuvor geöffnete Beifahrertür hinkniete. Augenscheinlich durchsuchte er das Fahrzeuginnere des Audi A7. Die Einsatzkräfte erkannten den jungen Mann beim Annähern aus einem vergangenen Diebstahlsdelikt wieder und überprüften ihn daraufhin. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten ein technisches Gerät zum Stören von Funkverbindungen, ein Messer sowie 2.300 Euro Bargeld und stellten diese Gegenstände sicher.

Die Einsatzkräfte nahmen den 26-Jährigen, der sich zudem illegal in der Bundesrepublik aufhalten soll, vorläufig fest. Er wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Ein Haftrichter erließ einen Haftbefehl.

Die Ermittlungen des LKA 112 dauern an. Hierbei wird auch geprüft, inwiefern der Mann für weitere, gleichgelagerte Taten verantwortlich sein könnte.

