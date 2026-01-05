POL-HH: 260102-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach elfjährigem Jungen aus Hamburg-Wilhelmsburg
Hamburg (ots)
Zeit: seit 01.01.2025, 15:00 Uhr
Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Rotenhäuser Straße
Seit Freitagnachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem elfjährigen Felipe Leonardo G.-B. aus dem Stadtteil Wilhelmsburg. Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6189341
Der Vermisste wurde am späten Freitagabend im Beisein seines Bruders im Stadtteil Osdorf wohlbehalten angetroffen und anschließend in die betreuende Wohneinrichtung zurückgebracht.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.
Wen.
Rückfragen der Medien bitte an:
Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg
Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell