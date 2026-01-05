PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 260102-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach elfjährigem Jungen aus Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Zeit: seit 01.01.2025, 15:00 Uhr

Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Rotenhäuser Straße

Seit Freitagnachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem elfjährigen Felipe Leonardo G.-B. aus dem Stadtteil Wilhelmsburg. Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6189341

Der Vermisste wurde am späten Freitagabend im Beisein seines Bruders im Stadtteil Osdorf wohlbehalten angetroffen und anschließend in die betreuende Wohneinrichtung zurückgebracht.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Wen.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren