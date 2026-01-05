Polizei Hamburg

POL-HH: 260102-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach elfjährigem Jungen aus Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Zeit: seit 01.01.2025, 15:00 Uhr

Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Rotenhäuser Straße

Seit Freitagnachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem elfjährigen Felipe Leonardo G.-B. aus dem Stadtteil Wilhelmsburg. Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6189341

Der Vermisste wurde am späten Freitagabend im Beisein seines Bruders im Stadtteil Osdorf wohlbehalten angetroffen und anschließend in die betreuende Wohneinrichtung zurückgebracht.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

