Polizei Hamburg

POL-HH: 260105-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger aus Hamburg-Eidelstedt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 28.12.2025, 18:00 Uhr

Ort: Hamburg-Eidelstedt, Pinneberger Chaussee

Seit vergangenen Freitagnachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach der 17-jährigen Sudenaz M. aus dem Stadtteil Eidelstedt. Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6189378

Die Vermisste wurde gestern im nahen Umfeld des Hamburger Hauptbahnhofes durch Polizeikräfte wohlbehalten angetroffen.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

