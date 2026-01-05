POL-HH: 260105-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger aus Hamburg-Eidelstedt
Hamburg (ots)
Zeit: seit 28.12.2025, 18:00 Uhr
Ort: Hamburg-Eidelstedt, Pinneberger Chaussee
Seit vergangenen Freitagnachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach der 17-jährigen Sudenaz M. aus dem Stadtteil Eidelstedt. Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6189378
Die Vermisste wurde gestern im nahen Umfeld des Hamburger Hauptbahnhofes durch Polizeikräfte wohlbehalten angetroffen.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.
