Polizei Hamburg

POL-HH: 260106-1. Tataufklärung zweier schwerer Raube in Hamburg-St. Georg und -HafenCity

Hamburg (ots)

Tatzeiten: 17.12.2025, 21:10 Uhr; 24.12.2025, 02:45 Uhr und 27.12.2025, 12:26 Uhr

Tatorte: Hamburg-St. Georg, Norderstraße; Hamburg-HafenCity, Überseeallee und Hamburg-Neustadt, Neuer Wall

Nachdem ein Unbekannter Mitte Dezember einen 41-Jährigen in Hamburg-St. Georg und an Heiligabend einen 32-Jährigen in Hamburg-HafenCity überfallen hat, haben Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamts 114 (LKA 114) nun einen Tatverdächtigen ermittelt.

Zu der Tat von Mitte Dezember wird auf unsere Ursprungsmeldung, einzusehen unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6182569, verwiesen.

Am frühen Morgen des Heiligabends verabredete sich ein zunächst unbekannter Mann über ein Dating-Portal mit einem 32-Jährigen in dessen Wohnung im Hamburger Stadtteil HafenCity. Unter Vorhalt einer Schusswaffe entwendete er Bargeld und Schmuck in mittlerer vierstelliger Summe.

Ebenfalls am Morgen des Heiligabends kam es zu einem Überfall auf ein Ehepaar in deren Haus in Elmshorn (Schleswig-Holstein). Unter Vorhalt einer Schusswaffe erbeutete der unbekannte Täter unter anderem hochwertigen Goldschmuck und Uhren.

Als am 27.12.2025 ein 27-jähriger Deutscher in einem Juweliergeschäft in Hamburg-Neustadt einige Schmuckstücke zum Kauf anbot, stellte die Mitarbeiterin fest, dass es sich um mutmaßliches Raubgut handelt und verständigte die Polizei. Die Polizeibeamtinnen und -beamten des Polizeikommissariats 14 nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest. Die Schmuckstücke konnten dem Raub auf das Ehepaar in Elmshorn zugeordnet werden.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Hamburg nahmen daraufhin Kontakt zur Kriminalpolizei Elmshorn auf. Deren Einsatzkräfte durchsuchten daraufhin auf Anordnung des Amtsgerichts Itzehoe die Wohnung des Tatverdächtigen. Dort wurde weiteres mutmaßliches Raubgut aufgefunden, das in Teilen der Tat in Hamburg-HafenCity zugeordnet werden konnte.

Der Tatverdächtige wurde am 28.12.2025 aufgrund des Überfalls auf das Ehepaar in Elmshorn beim Amtsgericht Itzehoe einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Hierzu wird auf eine Pressemitteilung der Polizeidirektion Bad Segeberg, einzusehen unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6187331, verwiesen.

Die umfangreichen Ermittlungen des Hamburger LKA (LKA 114) führten zur Feststellung, dass der 27-jährige Deutsche zusätzlich sowohl für den Raub auf den 41-Jährigen in St. Georg, als auch für den Raub auf den 32-Jährigen in der HafenCity verantwortlich sein dürfte.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell