Polizei Hamburg

POL-HH: 260107-1. Polizei nimmt 26-Jährigen nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Wilhelmsburg vorläufig fest

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.01.2026, 23:27 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Schlenzigstraße

Ein 26-Jähriger steht im Verdacht, am gestrigen Abend einen 24 Jahre alten Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Der dringend Tatverdächtige soll dem Untersuchungsgefängnis zugeführt werden.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge gerieten die beiden Männer in ihrer Wohnunterkunft im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg zunächst in einen Streit, in dessen Verlauf der 26-Jährige den 24-Jährigen lebensgefährlich mit einem Messer verletzte. Nachdem Anwohner die Polizei verständigt hatten, nahmen alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen den 26-jährigen Tatverdächtigen in der Wohnunterkunft vorläufig fest. Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten den Verletzten und transportierten ihn unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Es besteht weiterhin Lebensgefahr.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen, die mittlerweile von der Mordkommission (LKA 41) in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft übernommen wurden.

Der 26-jährige Afghane wird nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo er sich vor einem Haftrichter verantworten muss.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell