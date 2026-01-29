Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots)

Am Mittwoch (28.01.26) führten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen an mehreren Örtlichkeiten durch. Bei Geschwindigkeitsmessungen an der K13 zwischen Waldsee und Altrip mussten innerhalb einer Stunde insgesamt elf Fahrzeugführer aufgrund erhöhter Geschwindigkeit angehalten und kontrolliert werden. Einem Autofahrer droht ein Bußgeld in Höhe von 100EUR und einem Punkt, da er 71 km/h bei erlaubten 50 km/h fuhr. Bei anschließenden stationären Verkehrskontrollen am Südbahnhof in Schifferstadt stellte die Polizei einen Gurt- sowie ein Handyverstoß fest. Darüber hinaus wurden zwei Mängelberichte an Fahrzeugführer ausgehändigt, da diese Dokumente nicht mitgeführt hatten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell